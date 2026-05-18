Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου εξετάσεων στα λύκεια όλης της χώρας, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου ξεκινούν τις προαγωγικές τους εξετάσεις, ενώ οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου εισέρχονται στη διαδικασία των απολυτήριων εξετάσεων.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου, γνωστές και ως «ενδοσχολικές», θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρώτο μάθημα για τα Γενικά Λύκεια θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ για τα Επαγγελματικά Λύκεια τα Νέα Ελληνικά.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2025.