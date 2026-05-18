Σήμερα Δευτέρα,18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα,

Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα,

Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*,

Γαλάτεια, Γαλατία,

Φαεινός, Φαεινή.

Αγία Ιουλία

Κατάγονταν από την Άγκυρα της Γαλατίας, αφιερωμένη ολόψυχα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ήταν από τις μεγαλύτερες υπηρέτριες και αθλήτριες της χριστιανικής πίστης. Προθυμότατης πάντοτε στα έργα του ελέους και της φιλανθρωπίας, συνεργάζονταν συγχρόνως στο να ελκύει είδωλολάτρισσες στους κόλπους της Εκκλησίας.

Καταγγέλθηκε για το έργο της και αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε παραδόθηκε από τον άρχοντα Άγκυρας Θεότεκνο στους στρατιώτες για να τη διαφθείρουν. Επειδή όμως, χάριτι Θεού, διαφυλάχτηκε αγνή την έπνιξαν στα βάθη της εκεί λίμνης.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.