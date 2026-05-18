Αίθριος καιρός θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειους σε νότιους 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες μεσημβρινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Στις περιοχές αυτές αναμένεται αίθριος καιρός, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά, όπου αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειους σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.