Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Κυριακή την απειλή του ότι θα αφανίσει το Ιράν, δυόμισι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα συνετρίβη κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη στο Truth Social, προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν. Στην νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδιάσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και με σειρά από βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν.

«Δεν θα απομείνει τίποτα» από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν συνάψει άμεσα συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Οι δύο πλευρές δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες μετά την πρώτη, άκαρπη συνάντησή τους στο Πακιστάν, στα μέσα Απριλίου.

«Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να ενεργήσει γρήγορα. Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είχε ήδη απειλήσει στις αρχές Απριλίου ότι θα αφανίσει «έναν πολιτισμό ολόκληρο», προτού ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα εκεχειρίας, η προοπτική διευθέτησης της σύρραξης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μοιάζει μακρινή. Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε στις 10 Μαΐου «εντελώς απαράδεκτη» την πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στο Παρίσι για να εξετάσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο. Το βαρέλι Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 110 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,28%.

Αντίδραση της Τεχεράνης

Προτού δημοσιευθεί το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, δήλωσε ότι αν το Ιράν δεχθεί εκ νέου επίθεση, «οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη».

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ, προειδοποίησε πως εάν πληγούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη θα απαντήσει στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στην άλλη πλευρά του Κόλπου, πυρκαγιά ξέσπασε χθες κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ύστερα από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε αύξηση ραδιενέργειας, ωστόσο οι αρχές μίλησαν για «επικίνδυνη κλιμάκωση», ενώ η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για «απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιφέρειας».

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ακόμη drones. Σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική», αφήνοντας αιχμές για πιθανή εμπλοκή του Ιράν χωρίς να το κατονομάσει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του.

Η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε επίσης ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Διπλωματικές κινήσεις και νέα δεδομένα

Παρά την ένταση, η διπλωματία δεν έχει εγκαταλειφθεί. Ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έχει διατελέσει ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης.

Μετά τη συνάντηση, ο Γαλιμπάφ τόνισε πως «ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν προέβη σε «καμιά χειροπιαστή παραχώρηση» στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης. Το πρακτορείο MEHR σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον «απαίτησε επίσης πολύ αυστηρούς περιορισμούς μακράς διάρκειας στον ιρανικό τομέα της πυρηνικής ενέργειας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, οι ΗΠΑ παρουσίασαν κατάλογο πέντε σημείων, ζητώντας μεταξύ άλλων το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να παραδώσει στις ΗΠΑ το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Επιθέσεις στον Λίβανο

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, παρά την παράταση της εκεχειρίας για ενάμισι μήνα που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο επτά ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του. Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η Χεζμπολά εξαπέλυσε περίπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το σαββατοκύριακο.