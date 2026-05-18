Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, συνδέοντας τη στρατηγική της Ελλάδας με την ασφάλεια εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε εργαλείο στρατηγικής ισχύος. Όπως εξήγησε, η ενέργεια δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού, καθώς και μέσο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ενισχύσει συστηματικά τη θέση της στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη. Μέσα από επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και διασυνδέσεις, η Ελλάδα μπορεί, όπως είπε, να λειτουργήσει ως πύλη για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο υπουργός συνέδεσε επίσης την ενεργειακή συνεργασία με το σχήμα 3+1, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, η συνεργασία αυτή μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας παράλληλα αποτρεπτικά απέναντι σε μονομερείς ενέργειες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές στην περιοχή.