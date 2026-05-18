Ξεκινά σήμερα η γενική συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με κεντρικά θέματα τη νέα συνθήκη για τις πανδημίες και την αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής. Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις επιδημίες του χανταϊού και του Έμπολα.

Διπλωμάτης που μίλησε στο AFP, διατηρώντας την ανωνυμία του, ανέφερε ότι θα έχει «ενδιαφέρον να δούμε» πώς ο χανταϊός «θα χρησιμοποιηθεί από τον ΠΟΥ για να ασκηθούν πιέσεις» στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν, ώστε να παραμείνουν στον οργανισμό.

Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας πραγματοποιείται ύστερα από μια δύσκολη χρονιά για τον ΠΟΥ, ο οποίος αποδυναμώθηκε μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον οργανισμό. Η μείωση των διεθνών συνεισφορών οδήγησε σε περιορισμό του προϋπολογισμού και του προσωπικού.

«Πλέον είμαστε σταθεροί και προχωράμε μπροστά», είχε δηλώσει στα τέλη Απριλίου ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η Σούρι Μουν, συνδιευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Υγείας στο Geneva Graduate Institute, σημείωσε στο AFP ότι «η κατάσταση παραμένει εύθραυστη», όμως ο οργανισμός «κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων» που απαιτούνται για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κατά την ίδια, η κρίση που έχει προκαλέσει ο χανταϊός δείχνει ξεκάθαρα «για ποιο λόγο ο κόσμος έχει ανάγκη έναν αποτελεσματικό ΠΟΥ, άξιο εμπιστοσύνης, αμερόληπτο και με ασφαλή χρηματοδότηση».

Αποχώρηση ΗΠΑ και Αργεντινής

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν έντονες, κυρίως σε γεωπολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, αυξάνοντας την πόλωση. Αυτές οι αντιθέσεις εμπόδισαν στις αρχές Μαΐου την υιοθέτηση βασικού στοιχείου της συνθήκης για τις πανδημίες, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν για έναν ακόμη χρόνο.

Τον Ιανουάριο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ δεν αποφάσισε για το αίτημα των ΗΠΑ να αποχωρήσουν, καθώς η Ουάσινγκτον δεν έχει αποπληρώσει τις οφειλές της — βασικό όρο για την ολοκλήρωση αποχώρησης μιας χώρας. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι «ούτε αυτή την εβδομάδα αναμένεται απόφαση για τις ΗΠΑ».

Παρατηρητές εκτιμούν ότι μεγαλύτερη προβολή του ζητήματος δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται ψήφισμα για την τύχη των ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούν ότι έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΠΟΥ από τον περασμένο Ιανουάριο. Αντίθετα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για το αίτημα της Αργεντινής να αποχωρήσει.

Εκλογή νέου γενικού διευθυντή

Η φετινή Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας εκλογής νέου γενικού διευθυντή του ΠΟΥ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες, αλλά σχετικές δηλώσεις αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρόθεσή τους έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, σχέδια ψηφισμάτων για ζητήματα όπως η Ουκρανία, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις. Η εκλογή νέων μελών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε αντιπαράθεση μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας.

Μεταρρυθμίσεις στην παγκόσμια αρχιτεκτονική υγείας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η μεταρρύθμιση της «παγκόσμιας αρχιτεκτονικής της υγείας», ενός ιδιαίτερα κατακερματισμένου τομέα με πολλούς οργανισμούς που συχνά δεν συνεργάζονται αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη καλούνται να αποφασίσουν για τη δημιουργία επίσημης διαδικασίας συντονισμού.

Η Έλεν Κλαρκ, συμπρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών, τόνισε στο AFP ότι πρέπει να εξεταστεί «η κατανομή των ευθυνών σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο», ώστε να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις.

Η υπουργός Υγείας του Καναδά Μάρτζορι Μισέλ δήλωσε στο AFP ότι «η κρίση που ζούμε, με την αποχώρηση σημαντικών παραγόντων, επιτρέπει στον ΠΟΥ να επανεξετάσει τη στρατηγική του με τα μέλη του». Όπως πρόσθεσε, «πρέπει να κινηθούμε προς νέους τρόπους σκέψης, οργάνωσης και αξιοποίησης της εμπειρίας όλων».

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Στόχος του οργανισμού είναι να αποφευχθούν αμφιλεγόμενα ζητήματα, ιδίως μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο ΠΟΥ έχει ήδη «μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ιδίως στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», όπως δήλωσε στο AFP ο Θίρου Μπαλασουμπραμανιάμ της αμερικανικής ΜΚΟ Knowledge Ecology International (KEI).