Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προσγειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία, ξεκινώντας το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ενθρόνισή του, με προορισμούς την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τον Λίβανο.

Η περιοδεία αυτή, σύμφωνα με το Βατικανό, συνεχίζει τα σχέδια του αείμνηστου πάπα Φραγκίσκου να τιμήσει μια σημαντική επέτειο της Ορθοδοξίας και να μεταφέρει μήνυμα ειρήνης σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Στην Άγκυρα, ο ποντίφικας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για τριήμερες οικουμενικές και διαθρησκευτικές επαφές. Ακολούθως, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, θα επισκεφθεί τον Λίβανο, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του.

Επέτειος 1700 ετών από τη Σύνοδο της Νίκαιας

Κεντρικός σκοπός της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα είναι ο εορτασμός των 1700 ετών από τη Σύνοδο της Νίκαιας, της πρώτης οικουμενικής συνόδου του Χριστιανισμού. Η σύνοδος του 325 μ.Χ. διαμόρφωσε την πρώτη εκδοχή του Συμβόλου της Νίκαιας, μιας δήλωσης πίστης που παραμένει θεμελιώδης για εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο.

Ο ρόλος του Λιβάνου στη Μέση Ανατολή

Για το Βατικανό, ο Λίβανος αποτελεί προπύργιο χριστιανικής παρουσίας και ανεκτικότητας στη Μέση Ανατολή. Η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται παράδειγμα συνύπαρξης, παρά τις δεκαετίες συγκρούσεων που έχουν περιορίσει τις χριστιανικές κοινότητες της περιοχής.

Λεπτομέρειες του ταξιδιού

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ της ITA, σε αεροσκάφος Airbus A320 neo, το οποίο προσγειώθηκε αρχικά στην Άγκυρα. Μαζί του ταξιδεύει παπική αντιπροσωπεία και περίπου 80 διεθνείς δημοσιογράφοι, πριν η αποστολή συνεχίσει για την Κωνσταντινούπολη.

Το δεύτερο και τελευταίο σκέλος της περιοδείας θα πραγματοποιηθεί στον Λίβανο, όπου ο Αμερικανός Πάπας αναμένεται να φτάσει την Κυριακή.

Η πτήση συνέπεσε με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δύο μέλη του Τύπου μετέφεραν στην πτήση κολοκυθόπιτες, ελπίζοντας να τις μοιραστούν με τον Πάπα.