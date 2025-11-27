Σήμερα ξεκινάει η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα μήνα αργότερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, με τους αγρότες να λαμβάνουν το 70% της ενίσχυσης στους λογαριασμούς τους. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ενώ ακολουθούν και πιστώσεις προκαταβολών για προγράμματα του ΠΑΑ 2025, όπως τα βιολογικά (φυτικής), η απονιτροποίηση, το κομφούζιο και οι σπάνιες φυλές.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο OPEN, αναφερόμενος στις Σέρρες, διαβεβαιώνει ότι κανένας νομός δεν έχει μείνει εκτός, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα καλύψουν και άλλες κατηγορίες ενισχύσεων, διασφαλίζοντας τη σταθερή ροή χρηματοδότησης για τους αγρότες εν όψει των εορτών.

Συνοπτικά λοιπόν, πλέον της προκαταβολής τσεκ, αναμένεται να πιστωθούν τις επόμενες μέρες:

Βιολογικά: έως 97,5 εκατ. ευρώ με έγκριση από τις 26 Νοεμβρίου

Nιτρικά: έως 50,6 εκατ. ευρώ έγκριση από τις 19 Νοεμβρίου

Κομφούζιο: 16,5 εκατ. ευρώ με έγκριση από τις 26 Νοεμβρίου

Σπάνιες Φυλές: 15,7 εκατ. ευρώ στις 20 Νοεμβρίου

Για τον Δεκέμβριο αναμένονται εξελίξεις μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης 2025

Εξόφληση παλιών Βιολογικών φυτικής (6,5 εκατ. ευρώ) και ξεκαθάρισμα με τη ζωική παραγωγή

Πληρωμή του Μέτρου 23: 178,5 εκατ. ευρώ

Προκαταβολές ΕΛΓΑ για παγετούς άνοιξης: ποσό μεταξύ 100 και 120 εκατ. ευρώ

Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου: τελευταίο έναντι της χρονιάς

Εξόφληση όλου του 2024 για τα Αγροπεριβαλλοντικά φυτικής και ζωικής: αδιευκρίνιστο ποσό λόγω εκτεταμένων ελέγχων

Συμπλήρωμα Ενίσχυσης Ζωοτροφών: 27,5 εκατ. ευρώ

Υπόλοιπα Ενίσχυσης Ζωοτροφών: 10 εκατ. ευρώ

Φερτά Υλικά: έως 3 εκατ. ευρώ

Προκαταβολές για το Φυτικό Κεφάλαιο Ντάνιελ: έως 50 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Στήριξη Αιγοπροβατοτρόφων: 28,5 εκατ. ευρώ