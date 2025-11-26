Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτει τους ίδιους τους ελεγκτές υπό αυστηρότερη παρακολούθηση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι διενεργούν φορολογικούς ελέγχους μπορούν να λογοδοτούν με την ίδια αυστηρότητα, ενώ η διερεύνηση της περιουσιακής τους κατάστασης ανατίθεται πλέον στους Οικονομικούς Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι έλεγχοι εκτείνονται σε κάθε στοιχείο της οικονομικής ζωής του υπαλλήλου και του/της συζύγου του: τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, ακίνητα, εμβάσματα και εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Ανεξήγητες αυξήσεις περιουσίας ή μεγάλες τραπεζικές κινήσεις απαιτούν λεπτομερή αιτιολόγηση, ενώ ακόμη και η κατάθεση μετρητών πρέπει να τεκμηριώνεται ως νόμιμη.

Με αυτό το διευρυμένο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εφαρμόσει στην πράξη ένα μοντέλο «αυτοελέγχου», ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ελεγκτικού μηχανισμού.

Στο «ραντάρ» των επιθεωρητών μπαίνουν:

Μισθοί, επιδόματα, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα

Αποζημιώσεις, πωλήσεις ακινήτων ή κινητών

Συναλλαγές σε μετοχές, ομόλογα και λοιπά επενδυτικά προϊόντα

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια

Δωρεές και δηλώσεις φόρου κληρονομιάς

Δάνεια και δαπάνες διαβίωσης

Τηλεφωνικοί λογαριασμοί, σχολικά δίδακτρα, ασφάλιστρα κάθε τύπου

Χρήση πιστωτικών καρτών

Αγορές ακινήτων ή άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της εσωτερικής έρευνας θα εξετάζονται επίσης ψηφιακά πορτοφόλια και λογαριασμοί με αυξημένη κίνηση ποσών, καθώς και τυχόν μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Σε περίπτωση που προκύψουν εμβάσματα ή καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, ο υπάλληλος πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προέλευσή τους.

Από τον έλεγχο εξαιρούνται επαγγελματικές συναλλαγές του ή της συζύγου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας. Ωστόσο, αν προκύπτουν επαναλαμβανόμενες ζημίες σε επιχείρηση του συζύγου, η Εσωτερικών Υποθέσεων θα ερευνήσει την πηγή χρηματοδότησης, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο κάλυψης εισοδημάτων που δεν δικαιολογούνται.

Στη διαδικασία προβλέπεται και τυπική κλήση του υπαλλήλου, ώστε να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για ανεξήγητες πιστώσεις ή εμβάσματα προς και από το εξωτερικό. Η τεκμηρίωση της νομιμότητας των ποσών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του φακέλου.

Πρόκειται για μια απόφαση που επιχειρεί να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία του ελεγκτικού μηχανισμού, εφαρμόζοντας στην πράξη ένα μοντέλο «αυτοελέγχου» που στόχο έχει την πλήρη διαφάνεια στο εσωτερικό της υπηρεσίας.