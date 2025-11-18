Νωρίτερα, υπήρχε υπερβολική πίεση για συνεργασία από τα μέλη του κυκλώματος. «Με είχε διπλαρώσει και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να στέκεται δίπλα μου», σημείωσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε, για να πείσουν τα θύματά τους, ενέπλεκαν το καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι όποιος τους έδινε χρήματα θα έβγαζε τουλάχιστον 10% την εβδομάδα από τα υπερκέρδη του καζίνο.

Παράλληλα, το κύκλωμα παρείχε δωρεάν δωμάτια και τραπέζια στο συγκεκριμένο καζίνο για να δείξουν ότι «κάνουν κουμάντο» εκεί, όπως σημείωσε ο κ. Μαρτίκας.

«Ζητούσαν αρχικά 50.000 ευρώ και τις πρώτες εβδομάδες σε πλήρωναν. Την Κυριακή έδιναν 55.000 ευρώ για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους» υποστήριξε ο κ. Μαρτίκας, τονίζοντας ότι τις επόμενες φορές χρησιμοποιούσαν δικαιολογίες για να μην γίνουν αυτές οι πληρωμές.

Μιλώντας για την απάτη που στήθηκε εις βάρος του, η οποία είχε μέχρι και σκηνοθετημένη ληστεία, τόνισε: «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό».

«Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είχε πέσει και ο ίδιος θύμα μιας σκηνοθετημένης ληστείας, κατά τη διάρκεια της εξαπάτησής του από το κύκλωμα.

«Κάποια στιγμή μου είπαν ότι θα με πληρώσουν σε χρυσό, τον οποίο θα εξαργύρωνα σε φίλο τους, γνωστό ενεχυροδανειστή. Όμως πριν φτάσουμε, με το όχημα που οδηγούσε ο υπαρχηγός του κυκλώματος, μας επιτέθηκαν δήθεν κακοποιοί και μας λήστεψαν» πρόσθεσε ο φαρμακοποιός.