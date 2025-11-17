Από την 1η Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η Αρχή προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση και την αποδοχή άμεσων πληρωμών στο Σημείο Πώλησης.

Με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών άμεσων πληρωμών (Instant Payments). Βασική αρχή του πλαισίου αποτελεί η φράση «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα».

Τεχνικές προδιαγραφές και τρόποι αποδοχής

Οι νέες ρυθμίσεις τροποποιούν τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των αποφάσεων Α.1098/2022 και Α.1155/2023, καθορίζοντας τον τεχνικό τρόπο αποδοχής άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης. Οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω:

• Τερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)

• Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

(σύμφωνα με τις αποφάσεις Α.1147/2025 και Α.1160/2025)

Προθεσμίες συμμόρφωσης

Παράλληλα, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών:

1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών ή Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs) οφείλουν έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 να υποβάλουν επικαιροποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης, προσαρμοσμένη στις νέες τεχνικές προδιαγραφές.

2) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και στην κατασκευή, τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση και λειτουργία ERP συστημάτων (Α.1159/2025 και Α.1162/2025), έχουν επίσης προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για την υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας.

Πληροφορίες για φορολογουμένους

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά, όλο το 24ωρο, μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.