Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Τσους Ματέο κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Ισπανία, μετά την απάντησή του σε νεαρό αθλητή που τον ρώτησε γιατί δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα.

Ο Ιβάν Γκονθάλεθ Μορένο, που αγωνίζεται στην ομάδα U22 της Γρανάδα, πλησίασε τον ομοσπονδιακό τεχνικό με αυθορμητισμό και του ζήτησε να μάθει τον λόγο που δεν βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Ισπανίας.

Ο Ματέο απάντησε αμέσως με χιούμορ και απολαυστική διάθεση, χαρίζοντας μία ατάκα που έγινε γρήγορα viral στα social media και προκάλεσε πολλά σχόλια από τους φίλους του μπάσκετ.

Iván González, jugador del Granada, le pregunta al seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, por qué no le ha convocado. Su respuesta: “Promedias 1,5 puntos y 1.1 rebotes por partido”. (Vía @Liga_U22).pic.twitter.com/GgJJ5ln1Rr — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 16, 2026

«Έχεις 1.5 πόντο και 1.1 ριμπάουντ»

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο 18χρονος σέντερ λέει:

«Παίζω όλη τη χρονιά στη Γρανάδα U22 και δεν έχω δει το όνομά μου σε καμία λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε το τηλέφωνό μου ή κάτι τέτοιο».

Ο Τσους Ματέο απάντησε χαμογελώντας:

«Σε παρακολουθώ, Ιβάν. Ξέρω ότι είσαι 18 ετών και πρέπει ακόμα να ωριμάσεις αρκετά. Με 1.5 πόντο μέσο όρο και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, δεν θα μπορέσω να σε καλέσω αυτή τη φορά».

Και συνέχισε στο ίδιο ύφος:

«Ας σε αφήσουμε να εξελιχθείς όπως πρέπει και μετά θα τα ξαναπούμε».

Η ατάκα του Ισπανού τεχνικού έγινε άμεσα viral, κυρίως χάρη στο χαλαρό και χιουμοριστικό ύφος της, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι ο Ματέο «τρολάρισε» τον νεαρό παίκτη χωρίς να τον φέρει σε δύσκολη θέση ή να τον προσβάλει.