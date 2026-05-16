Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 96-86 επί της Μπαχτσεσεχίρ, στην τελευταία της πρόβα πριν το EuroLeague Final Four 2026 στο Telekom Center της Αθήνας και το πρώτο χρονικά ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (22/5, 18:00).
Μοναδικός απών για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Μίκαελ Γιάντουνεν, ενώ ο Γουέιντ Μπάλντουιν πραγματοποίησε πολύ γεμάτη εμφάνιση, ολοκληρώνοντας με 14 πόντους (2/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19’53” συμμετοχής.
Ο Κρις Σίλβα πρόσθεσε 17 πόντους, ο Ντέβον Χολ 16 πόντους (2/2 τρίποντα) μαζί με 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη, ενώ ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σημείωσε 14 πόντους. Διψήφιος ήταν και ο Νάντο Ντε Κολό με 10 πόντους και 4 ασίστ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 40-48, 56-65, 86-96
Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 18/29 δίποντα, 14/23 τρίποντα, 18/24 βολές, 25 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 4 επιθετικά), 23 ασίστ, 10 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ
Maç Sonucu | Bahçeşehir Koleji 🆚 Fenerbahçe Beko: 86-96
