Η εντολή έχει ήδη δοθεί και επιβεβαιώθηκε και με το περιστατικό παρενόχλησης από τουρκική πυραυλάκατο του σκάφους που έχει αναλάβει την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στην περιοχή της Κω: κάθε έργο στο Αιγαίο θα υλοποιείται με την περιφρούρηση του Πολεμικού Ναυτικού, όπως συνέβη στο τελευταίο περιστατικό με την κινητοποίηση της φρεγάτας «Αδρίας».

Το μήνυμα της Αθήνας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική πλευρά φαίνεται να είναι κοντά στην επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, μετά το πράσινο φως που δόθηκε ώστε ο ΑΔΜΗΕ να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αίτημα χρηματοδότησης του όλου έργου, αλλά και το σήμα που εξέπεμψε το Τελ Αβίβ, μέσω της υφυπουργού Εξωτερικών Σαρέν Χασκέλ που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας, η οποία δήλωσε τη σθεναρή στήριξη του Ισραήλ στο όλο εγχείρημα.

Δεν είναι τυχαίο πως επί της ουσίας η ισραηλινή διπλωμάτης «φωτογράφισε» την Τουρκία, τονίζοντας πως «οι τελευταίοι μήνες έχουν αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε εμπορικές οδούς ή ενεργειακούς τομείς που είναι ευάλωτοι σε ριζοσπαστικούς και ανεύθυνους παράγοντες», για να προσθέσει με νόημα ότι «το έργο GSI και η στενή στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλάζουν τα δεδομένα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, φέρεται και κάποιες άλλες ισχυρές χώρες να εξετάζουν την πιθανότητα συμμετοχής τους στην πραγματοποίηση της πόντισης – εξέλιξη που δεν θα απέτρεπε η Αθήνα. Αν το πράσινο φως δοθεί μέσα στο καλοκαίρι, αυτό θα επιβεβαιώνει τις προβλέψεις πως τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο μπορεί να υπερθερμανθούν, καθώς μια κίνηση όπως η πόντιση του καλωδίου ανατολικά της Κάσου, σε περιοχή όπου πλέον στο αναθεωρητικό μυαλό της Αγκυρας θα είναι και θεσμοθετημένα το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η υφαλοκρηπίδα της, θα την ωθήσει να αντιδράσει.

Οπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, δεν είναι μόνο η διαφαινόμενη κίνηση με το καλώδιο, αλλά και η αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, καθώς και της φρεγάτας «Ελλη», τώρα, και των μαχητικών στην Κύπρο που δημιουργεί στο μυαλό της Αγκυρας την εικόνα μιας προσπάθειας εκ μέρους της Ελλάδας να αλλάξει το status quo. Επιπλέον, η Αθήνα έχει ολοκληρώσει και τη σύνταξη του προεδρικού διατάγματος για το θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες, το οποίο στις επόμενες εβδομάδες θα προωθηθεί για τελική επεξεργασία στο ΣτΕ, που επίσης προκαλεί την ενόχληση της Αγκυρας.

Αν στην εξίσωση αυτή βάλουμε και τις αναφορές στο Ισραήλ που αναφέρονται σε απελευθέρωση του κατεχόμενου κομματιού της Κύπρου και τα συνεχή εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αλλά και το γεγονός πως οι αναθεωρητικές κινήσεις της Τουρκίας κλιμακώνονται, αν και δεν έχουν καμία νομική βάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργείται κρίσιμη ύλη για αναταράξεις γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ασπίδα» από Δένδια – Γεραπετρίτη

Αυτό ακριβώς είναι και η προετοιμασία νομοθέτησης του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» εντός του Ιουνίου, όπως αναφέρουν τουρκικοί δίαυλοι, κάτι που τόνισε από το Αγαθονήσι και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζουμε – και το ξέρουμε εμείς οι Ελληνες – αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». «Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.