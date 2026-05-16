Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα την Παρασκευή έπεσε ο αρχηγός της στρατιωτικής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Πρόκειται για τον 56χρονο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς που έχει σκοτωθεί από το Ισραήλ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τον Οκτώβριο, η οποία είχε στόχο να σταματήσει τις συγκρούσεις. Το όνομα του νεκρού επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ η οργάνωση δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Reuters, η κοινή κηδεία του Χαντάντ, της συζύγου του και της 19χρονης κόρης του τελέστηκε το Σάββατο στο Τέμενος των Μαρτύρων του Αλ Ακσά, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμα το πώς έχασαν τη ζωή τους.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επιθέσεις στη Γάζα την Παρασκευή, σκοτώνοντας επτά Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Δηλώσεις Νετανιάχου, Κατζ

Σε κοινή δήλωση με τον υπουργό Άμυνας, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο στρατός είχε πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή με στόχο τον ηγέτη της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει εάν είχε σκοτωθεί.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανέφεραν ότι ο Χαντάντ ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς και οδήγησαν στη συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Χαντάντ, που ανέλαβε τη θέση του στρατιωτικού αρχηγού της οργάνωσης στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμαντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025, «ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες, απαγωγές και επιθέσεις εναντίον χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών».

Το «Φάντασμα» της Χαμάς

Με το προσωνύμιο «το Φάντασμα», ο Χαντάντ είχε επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ήταν ένας από τους πιο έμπειρους διοικητές της οργάνωσης, έχοντας ανέλθει στις τάξεις της από την ίδρυσή της τη δεκαετία του 1980.

Το Ισραήλ και η Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο στις έμμεσες συνομιλίες για την προώθηση του μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα, που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να τερματιστούν οι συγκρούσεις που διαρκούν πάνω από δύο χρόνια.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη λήξη των κοινών βομβαρδισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Η στρατιωτική ηγεσία του Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι οι μαχητές της Χαμάς ενισχύουν τον έλεγχό τους στα χαλάσματα του παλαιστινιακού θύλακα.