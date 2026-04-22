Στο «μικροσκόπιο» της νέας ψηφιακής εκπομπής των «ΝΕΩΝ», ΤΑ ΝΕΑ FAQ, που έκανε πρεμιέρα στις 20 Απριλίου, βρέθηκαν οι ριζικές αλλαγές που φέρνει το νέο Κληρονομικό Δίκαιο. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανασφάλειας των πολιτών για τα κληρονομικά χρέη, η δικαστική συντάκτης Μίνα Μουστάκα και η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου, ανέλυσαν τις πέντε μεγάλες τομές που αναδιαμορφώνουν τον διαχωρισμό της περιουσίας.

Κεντρικό σημείο της νέας ρύθμισης αποτελεί η θωράκιση των ιδιόχειρων διαθηκών.

Τι ισχύει όταν μια ιδιόχειρη διαθήκη εμφανίζεται μετά από χρόνια

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά τις περιπτώσεις όπου μια ιδιόχειρη διαθήκη εντοπίζεται πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του διαθέτη. Όπως εξηγήθηκε, σήμερα είναι δυνατή η δημοσίευση μιας τέτοιας διαθήκης σε συμβολαιογράφο και η έναρξη διαδικασιών αποδοχής κληρονομιάς.

Ωστόσο, ειδικοί συνιστούν, για λόγους ασφάλειας, να ζητείται η κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας και γνήσιας, ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις σχετικά με το αν πράγματι γράφτηκε από τον ίδιο τον διαθέτη.

Υποχρεωτική γραφολογική εξέταση από το 2026

Με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, από τον Σεπτέμβριο του 2026, θεσπίζεται μια σημαντική ασφαλιστική δικλείδα: σε πολλές περιπτώσεις ιδιόχειρων διαθηκών θα απαιτείται υποχρεωτικά γραφολογική πραγματογνωμοσύνη από ειδικό.

Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στην αποτροπή φαινομένων πλαστογραφίας και εκμετάλλευσης περιουσιών από πρόσωπα που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα. Ειδικά όταν μια ιδιόχειρη διαθήκη εμφανίζεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν αφορά πρόσωπα εκτός του στενού οικογενειακού κύκλου, η πιστοποίηση της γνησιότητας θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη.

