Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την ιστορική κατάκτηση του Youth League, ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε ανάρτηση βίντεο στα social media, τιμώντας τη μεγάλη επιτυχία της Κ19 του Ολυμπιακού.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές στιγμές από τη θριαμβευτική πορεία προς τον τελικό, με πανηγυρισμούς των παικτών μετά από τις προκρίσεις, τα καθοριστικά γκολ, αλλά και εικόνες από τη στιγμή της απονομής του τροπαίου στη Νιόν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις στιγμές όπου ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και ο ηγέτης του συλλόγου Βαγγέλης Μαρινάκης ύψωσαν το τρόπαιο στον ουρανό, λίγες ημέρες πριν από τη συνολική ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας και την ιστορική συνέχεια με την κατάκτηση του Conference League.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με εικόνες από την καλοκαιρινή περιοδεία των τροπαίων σε όλη την Ελλάδα, η οποία ακολούθησε τις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου, δημιουργώντας ένα αφήγημα μιας από τις πιο ιστορικές στιγμές στην πορεία του Ολυμπιακού.