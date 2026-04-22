Είναι πολλά τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες και ακόμα περισσότερες οι φήμες που εμπλέκουν τον Πέδρο Μαρτίνς με τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα στον πάγκο των Πράσινων. Ο πορτογάλος προπονητής, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Αραβία, δεν είναι ένα όνομα που για πρώτη φορά έρχεται στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού μιας και έχει πολλούς υποστηρικτές εντός ομάδας και αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι μπορεί να οδηγήσει το Τριφύλλι στην επόμενη μέρα του. Και μάλιστα πριν από μήνες, όταν αποχώρησε ο Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός αναζητούσε προπονητή, άνθρωποι που λειτουργούσαν για λογαριασμό της ομάδας είχαν κάνει μια διερευνητική επαφή μαζί του.

Κλειστά στόματα

Είναι ένα φλερτ που κρατάει εδώ και καιρό, κάτι στο οποίο βοηθά και ο ίδιος ο Μαρτίνς. Υπό την έννοια πως δεν έχει κανένα θέμα να επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα στον Παναθηναϊκό και δεν τον… κρατάει το ερυθρόλευκο παρελθόν του. Ο Πορτογάλος θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, θέλει να βρει μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό και γενικά είναι θετικός στο πρότζεκτ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή που το είχε ακούσει.

Ομως η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια νεότερη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να επανέλθει το όνομά του στο τραπέζι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τα… προγνωστικά για αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ στο τέλος της χρονιάς. Να είναι ένας από τους προπονητές με τους οποίους θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ομως για την ώρα δεν μπαίνουν σε ονοματολογία οι άνθρωποι του συλλόγου, όσο κι αν αυτό είναι κάτι που… ιντριγκάρει αρκετά.

Ο Μπενίτεθ

Γι’ αυτό και βλέπουμε συνεχώς να εμφανίζονται ονόματα ως υποψήφιοι προπονητές του Παναθηναϊκού. Οπως αυτό του Σεμπάστιαν Λέτο (δεδομένη η εκτίμηση του Στέφανου Κοτσόλη στο πρόσωπό του), του Ματίας Αλμέιδα (θα είναι τεράστια έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός πάει προς τα εκεί) και του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Ο τελευταίος ήταν μεγάλος στόχος του Αλαφούζου όταν αποχώρησε ο Βιτόρια και αν δεν υπήρχε η Εθνική Ουκρανίας θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή στον πάγκο αφού στις επιλογές ήταν πιο ψηλά από τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή/επικοινωνία με κανέναν.

Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του ισπανού προπονητή, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει τι είδους και ποιου προφίλ θα είναι ο επόμενος προπονητής του και μετά να κοιτάξει τις περιπτώσεις που θα είναι διαθέσιμες. Για τον Ντε Ρόσι, ο οποίος επίσης ήρθε στην επικαιρότητα, δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι αυτή τη στιγμή αφού βρίσκεται σε ομάδα. Ομως κάθε όνομα από την Ιταλία είναι υποψήφιο από τη στιγμή που υπάρχει ο Μπαλντίνι και θα είναι ένας από εκείνους που θα επιλέξουν.