Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο τελευταίος προχώρησε σε μια δήλωση-έκπληξη για την ενδυμασία του.

Συγκεκριμένα ο Έντι Ράμα ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω».

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία των δύο χωρών, σημειώνοντας: «Θέλω, εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την υποστήριξη. Την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτή την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη: «Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Απαντώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Αναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την συνομιλία τους