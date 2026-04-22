Σε πένθος βρίσκεται για ακόμη μία φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του Παύλου Σαββίδη, μεγαλύτερου αδελφού του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Με αφορμή τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, τόσο ο ΑΣ ΠΑΟΚ όσο και ο σύλλογος των βετεράνων ποδοσφαιριστών προχώρησαν σε ανακοινώσεις, εκφράζοντας τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον ισχυρό άνδρα της ομάδας και την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έστειλε τα δικά του συλλυπητήρια στον Ιβάν Σαββίδη, μετά την απώλεια του αδερφού του, Παύλου.

“Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του, για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού, Παύλου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η ανακοίνωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ

«Ο σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιριστών Π.Α.Ο.Κ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικειους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την απώλεια του αδερφου του, Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Με τιμή

Δ.Σ»