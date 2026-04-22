Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και ενθουσιασμό στο «Σαν Σίρο», η Ίντερ πήρε σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-2 της Κόμο, με ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκους Τουράμ ήταν από τους πρωταγωνιστές όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατά τη διάρκεια του flash interview, ο Γάλλος επιθετικός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο κάλεσμα των οπαδών, που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

Έτσι, διέκοψε τη συνέντευξη όχι μία, αλλά τρεις φορές, αφήνοντας τον δημοσιογράφο και τον Χακάν Τσαλχάνογλου να περιμένουν, προκειμένου να πλησιάσει την εξέδρα και να χορέψει μαζί με τον κόσμο.