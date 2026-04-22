Τίποτα δεν κινείται ευθύγραμμα υπό τον Τραμπ 2.0, και αυτό περιλαμβάνει την πορεία του Κέβιν Γουόρς να διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο της FED, Τζερόμ Πάουελ. Σε έναν κόσμο ομαλής μετάβασης, η υποψηφιότητα Γουόρς θα επικυρωνόταν ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας πριν από τις 15 Μαΐου (την τελευταία ημέρα του Πάουελ ως προέδρου), θα αναλάμβανε τα καθήκοντά του στις 16 Μαΐου και θα είχε προβάδισμα για την επιδιόρθωση μιας «οικονομίας των ΗΠΑ πλούσιας σε περιουσιακά στοιχεία και φτωχής σε εισόδημα».

Ομως σίγουρα δεν ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι μεταβάσεις είναι ομαλές. Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας (με οριακή πλειοψηφία 13-11 των Ρεπουμπλικανών) πιθανότατα θα μπλοκάρει τον Γουόρς ως υποψήφιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με ευγενική προσφορά του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις. Ο τελευταίος πιθανότατα θα συμπορευτεί με τους 11 Δημοκρατικούς στην επιτροπή για να καθυστερήσει την έγκριση όσο η ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε περίπτωση που η Γερουσία δεν επικυρώσει τον Γουόρς μέχρι τις 15 Μαΐου, ο Πάουελ ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί ως πρόεδρος της FED σε προσωρινή βάση. Η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα το αμφισβητήσει αυτό (παρόλο που δεν έχει ισχυρή νομική βάση) και θα προσπαθήσει να διορίσει κάποιον άλλο ως πρόεδρο μέσα από τη FED. Η δύσκολη πορεία για τον Γουόρς θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις απειλές για την ανεξαρτησία της FED. Μέχρι στιγμής, η πρόβλεψή μας για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο ισχύει, μια εκτίμηση που διατηρούμε από την ομιλία του Πάουελ στο Jackson Hole τον περασμένο Αύγουστο.

Ισως είναι καλό που ο Τζερόμ Πάουελ έχει πτυχίο Νομικής και ότι θα παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν άλλο δικηγόρο, τον Κέβιν Γουόρς. Η λύση σε όλο αυτό το μπέρδεμα φαίνεται αρκετά απλή. Ο Τραμπ θα έπρεπε απλώς να σταματήσει την έρευνα για τον Πάουελ. Ο μόνος λόγος που ο γερουσιαστής Τίλις θέλει να ενταχθεί στη Δημοκρατική μειοψηφία στη Γερουσία για να εμποδίσει την επικύρωση του Γουόρς είναι η συνεχιζόμενη έρευνα για τον Πάουελ.

Ελλείψει της ποινικής έρευνας, ο Τίλις, ο οποίος στην πραγματικότητα εγκρίνει τις ιδέες του Γουόρς, δεν θα σταθεί εμπόδιο στην έγκριση του Γουόρς και ο Πάουελ θα αποχωρούσε από τη θέση του προέδρου σε τέσσερις εβδομάδες. Αλλά ακόμα κι αν ολοκληρωθεί η έρευνα του Πάουελ, η δικαστική διερεύνηση του μέλους του συμβουλίου της FED, Λίζα Κουκ, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Βρίσκεται τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα μπορούσε να χρειαστούν μήνες για να επιλυθεί. Και οι δύο αυτές έρευνες αποτελούν προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της FED και εξαναγκασμού του θεσμού να υπακούσει στις εντολές του Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού.

Ο Ατακάν Μπακισκάν είναι οικονομολόγος της Berenberg στις ΗΠΑ

* Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της