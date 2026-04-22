Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και πολιτικών εντάσεων, η ισπανική κρατική ραδιοτηλεόραση RTVE βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς προχωρεί στην ενίσχυση της συνεργασίας της με την ισραηλινή τεχνολογική εταιρεία LiveU. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή που επιχειρεί να χαράξει η ισπανική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να ζητεί την επανεξέταση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το Ισραήλ.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού μετάδοσης βίντεο μέσω κινητών δικτύων και cloud. Πρόκειται για φορητά συστήματα – γνωστά ως «backpack transmitters» – που επιτρέπουν τη μετάδοση εικόνας και ήχου χωρίς τη χρήση παραδοσιακών υποδομών, αξιοποιώντας δίκτυα 4G, 5G και WiFi.

Ωστόσο, η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη αναφέρει ότι μπορούν να υποβληθούν «ισοδύναμες λύσεις», προβλέπει ταυτόχρονα πλήρη συμβατότητα με το υφιστάμενο σύστημα της RTVE, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα LiveU Central. Αυτό, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αποκλείει στην πράξη άλλους προμηθευτές, δημιουργώντας συνθήκες περιορισμένου ανταγωνισμού.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του θεσμικού πλαισίου που έχει υιοθετήσει η Ισπανία. Με βάση πρόσφατο βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η αγορά υλικών άμυνας αλλά και τεχνολογιών «διπλής χρήσης» από το Ισραήλ – δηλαδή προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι επισκευές και οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στο Ισραήλ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί έμμεση εξάρτηση, ακόμη κι αν η αρχική προμήθεια θεωρηθεί συμβατή με το νομικό πλαίσιο.

Η ίδια η RTVE απορρίπτει τις αιτιάσεις περί παραβίασης της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες της συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Εσωτερικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς νομικά προσκόμματα.

Το ζήτημα αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η κυβέρνηση της Μαδρίτης επιχειρεί να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, επικαλούμενη ζητήματα διεθνούς δικαίου. Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη στην προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ τεχνολογικής εξάρτησης, οικονομικών αναγκών και πολιτικών επιλογών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής πόλωσης. Η αντίδραση Σάντσεθ αναμένεται…