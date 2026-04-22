Ο Ατρόμητος «άλωσε» τις Σέρρες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού στο Δημοτικό Γήπεδο, για την 4η αγωνιστική των playouts της Super League.

Οι Περιστεριώτες καθάρισαν ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό τους και εκμεταλλευόμενοι κάθε αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων. Ο Μίχορλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Μπάκου, που με δύο τέρματα (31’ και 69’) «σφράγισε» την κυριαρχία του Ατρομήτου, ενώ ενδιάμεσα ο Πνευμονίδης στο 37’ είχε ήδη γράψει το 0-3, μετατρέποντας το ματς σε διαδικαστικό.

