Συνεργάτες του Τραμπ εκτίμησαν ότι η σύγκρουση με το Ιράν οδεύει προς το τέλος της, στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το Φόρουμ διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από την πολιτική και την οικονομία, μεταξύ των οποίων και στενοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η κρίση βαίνει προς αποκλιμάκωση. Ο κ. Matthew Boyle, Washington Bureau Chief του Breitbart News Network, δήλωσε πως «δεν είμαι ενθουσιασμένος για κανέναν πόλεμο», προσθέτοντας ότι «το κίνημα MAGA δεν έχει αλλάξει θέση και είναι με τον πρόεδρο Τραμπ όσον αφορά στο Ιράν». Τόνισε επίσης ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τελεία και παύλα», υπενθυμίζοντας πως ο Τραμπ είχε εκφράσει ξεκάθαρη θέση ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο κ. Boyle υπογράμμισε ότι «είμαστε κοντά στο διπλωματικό τέλος του πολέμου» και εκτίμησε πως «οι Ιρανοί θα δεχθούν τη συμφωνία». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να ευχαριστήσουν τον Τραμπ», αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι «η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ δεν είναι κανονικοί άνθρωποι» και ότι «υποστηρίζουν απολύτως τρελά και παράλογα πράγματα».

Εκτιμήσεις για το τέλος του πολέμου και τις εκλογές

Ο κ. Alex Bruesewitz, CEO της X Strategies, σημείωσε ότι «ο πρόεδρος έχει την ίδια θέση για το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ύπαρξης» και ότι «ξέρει τι κάνει». Προέβλεψε πως «ο πόλεμος θα τελειώσει το ταχύτερο» και ότι «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές». Αναφερόμενος στις τιμές ενέργειας, εκτίμησε ότι «θα δούμε σημαντική πτώση στις τιμές σύντομα» και χαρακτήρισε το Δημοκρατικό Κόμμα «γεμάτο με ριζοσπάστες».

Από την πλευρά του, ο κ. Scott Atlas, Robert Wesson Senior Fellow in Health Policy στο Hoover Institution του Stanford University, στάθηκε στην επιρροή των ΜΜΕ, λέγοντας ότι «υπάρχει μία προκατάληψη στα αμερικανικά ΜΜΕ» και ότι «έσπευσαν να προδικάσουν το αποτέλεσμα του πολέμου». Εκτίμησε πως «βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου στο Ιράν» και ότι «οι πολεμικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξαλειφθεί».

Το κίνημα MAGA και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις

Ο κ. Χρήστος Μαραφάτσος, Πρόεδρος των Greeks for Trump, χαρακτήρισε τον Τραμπ «μοντέρνο ήρωα» και τόνισε ότι «το κίνημα MAGA παραμένει ισχυρό». Επεσήμανε ότι «ο πρόεδρος είναι επίμονος και πάντα επιλέγει τις λύσεις, ακόμη κι αν είναι δύσκολες», ενώ εκτίμησε πως «ο πόλεμος έχει οδηγήσει την προσοχή μας και σε άλλα επίπεδα, όπως το ενεργειακό».

Όπως πρόσθεσε, «ο κόσμος θα γίνει πιο ασφαλής» και «ο πρόεδρος έχει συγκροτήσει ονειρικές ομάδες», προβλέποντας ότι «σε τρία χρόνια το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση».

Τη συζήτηση συντόνισε η κυρία Λένα Αργύρη, ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για την ΕΡΤ και την «Καθημερινή».

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτελεί έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό διεθνούς κύρους, που φέρνει σε διάλογο ηγετικές προσωπικότητες από την οικονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του είναι η διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών κατευθύνσεων και η αναζήτηση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.