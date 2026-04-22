Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα στήριξης, τη λειτουργία των θεσμών και τις διεθνείς εξελίξεις άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρθηκε στη χρονική συγκυρία ανακοίνωσης των μέτρων, συνδέοντάς την με τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και την παρουσία της κυρίας Κοβέσι στην Ελλάδα. Επισήμανε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και την οικονομία, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη μη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι τα υπερπλεονάσματα της τελευταίας τριετίας, τα οποία υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ, προκαλούν προβληματισμό για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό. Τόνισε ότι οι κυβερνητικές επιλογές δεν κατανέμουν ισόρροπα τα οφέλη στην κοινωνία, ενώ αναφέρθηκε και στον τραπεζικό τομέα, σημειώνοντας πως οι τράπεζες αναμένεται να διανείμουν φέτος 2,8 δισ. ευρώ σε μερίσματα, με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη.

Θεσμική συνέπεια και πολιτική αλλαγή

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιδεικνύει τη δέουσα συνέπεια απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, ειδικά όταν προκύπτουν υποθέσεις που την αφορούν. Κατά την άποψή του, τα ζητήματα αυτά έχουν έντονη πολιτική βαρύτητα και ενισχύουν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της ΕΡΤ Στέλλας Στυλιανού σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι από το 2019 έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς με σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μαξίμου, που εγείρει ερωτήματα για τη θεσμική τάξη και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Επεσήμανε πως οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει θα είχαν, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντονότερες πολιτικές συνέπειες.

Ενότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς

Για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει κοινή δράση και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων με καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» του Νίκου Ανδρουλάκη την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την καθυστέρηση της Νέας Αριστεράς επί ενάμιση χρόνο.

Αναφερόμενος στη δήλωση του Συμεών Κεδίκογλου ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι όλες οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Διεθνείς εξελίξεις και εξωτερική πολιτική

Για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν έχει καταδικάσει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση του Σάντσεθ για αναστολή της συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει σχέση με χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές. «Απ’ όλα τα κράτη απαιτείται κοινό μέτωπο κατά του τραμπισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολίασε την επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι συνδέεται με οικονομικές συμφωνίες. Τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε μια πολιτική εξοπλισμών που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εις βάρος του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός είχε διαφορετική θέση στο παρελθόν και κάνοντας λόγο για επιλογές που, κατά την άποψή του, ευνοούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Τη συζήτηση στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Στέλλα Στυλιανού.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτελεί ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό διεθνούς χαρακτήρα, όπου κάθε χρόνο συναντώνται προσωπικότητες από την πολιτική, την οικονομία και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών κατευθύνσεων και την αναζήτηση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις.