Με τα playoffs της EuroLeague να μπαίνουν στην τελική ευθεία και τα περισσότερα ζευγάρια να έχουν ήδη διαμορφωθεί, η διοργάνωση προχώρησε στον καθορισμό του πλήρους προγράμματος για τα Game 3 και Game 4. Μοναδική εκκρεμότητα παραμένει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, γεγονός που επηρεάζει και τον τελικό ορισμό των εκτός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρολεύκων».
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τη δεύτερη εβδομάδα της σειράς αποφεύγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, κάτι που δεν συνέβη στην πρώτη εβδομάδα των Play-Offs, όταν οι αναμετρήσεις τους είχαν συμπέσει χρονικά. Η αλλαγή αυτή προσφέρει καλύτερη τηλεοπτική και αγωνιστική ισορροπία στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα των Play-Offs
Game 1
Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (28/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)
Game 2
Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (30/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)
Game 3
Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (5/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (5/5, 19:00)
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (6/5, 20:00)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)
Game 4 (αν χρειαστεί)
Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (7/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (8/5, 20:00)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)