Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό στα play-in της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση βασικών παικτών, όπως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι είχαν καθοριστική […]