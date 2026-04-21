Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τις αρχές να ανοίγουν νέο κύκλο καταθέσεων και να εξετάζουν εκτενώς υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταλύματος τύπουη AirBnB όπου διέμενε στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας αναλύουν πλάνα όχι μόνο από τους εσωτερικούς χώρους, αλλά και από το προαύλιο του καταλύματος. Στόχος είναι να καταγραφούν με ακρίβεια οι κινήσεις όλων των ατόμων που βρέθηκαν εκεί, ώστε να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα των κρίσιμων ωρών και να εντοπιστούν τυχόν νέα πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διέμεναν στο ίδιο κατάλυμα και άλλα άτομα, που δεν έχουν ακόμη καταθέσει. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στην ΕΡΤ, διερευνάται αν υπάρχουν πρόσωπα που είδαν ή άκουσαν κάτι σημαντικό και μπορούν να συνεισφέρουν με χρήσιμες πληροφορίες στην πορεία της έρευνας.

Από την πλευρά του καταλύματος, ο ιδιοκτήτης δήλωσε, ότι η εξωτερική κάμερα είναι τύπου motion και ενεργοποιείται μόνο όταν εντοπίζει κίνηση σε χαμηλή ευαισθησία. Τόνισε επίσης, πως η κάρτα SD παραδόθηκε στις αρχές από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης.

Οι καταγγελίες του πατέρα και οι απαντήσεις των εμπλεκομένων

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι στο νησί ενδέχεται να δρα οργανωμένο κύκλωμα εκμετάλλευσης, κάνοντας λόγο για«οργάνωση με αρχηγούς, υπαρχηγούς και μπράβους». Ισχυρίστηκε πως η κόρη του παρασύρθηκε και παγιδεύτηκε. «Το παιδί μου δεν ήταν ναρκομανής. Δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι κρασί. Παρασύρθηκε, παγιδεύτηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στην ύπαρξη δικτύου εκμετάλλευσης.

Από την άλλη πλευρά, ο τρανς 23χρονος που φέρεται να βρισκόταν μαζί με τη 19χρονη το μοιραίο βράδυ, καθώς και με έναν 22χρονο και έναν 26χρονο πρώην αθλητή άρσης βαρών, αρνείται κάθε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα. Σε δήλωσή του υπογράμμισε, ότι δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση ή κύκλωμα εκμετάλλευσης, τονίζοντας πως η Μυρτώ ήταν φίλη του και απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια. «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Ήμασταν φίλοι και δεν ισχύει τίποτα από όσα ακούγονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πορεία της έρευνας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τη 19χρονη λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας έχει κληθεί ως μάρτυρας και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια περαιτέρω εμπλοκή του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και ψηφιακών δεδομένων, επιχειρώντας να συνθέσουν το πλήρες παζλ των τελευταίων ωρών της 19χρονης Μυρτώς.