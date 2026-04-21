Υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθεια των γιατρών για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο το κορίτσι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του. Η πτώση από ύψος άνω των 4 μέτρων, με το κεφάλι προς τα κάτω, προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε στο Live News τον αγώνα των γιατρών, λέγοντας:«Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο».

Όπως ανέφερε ο ίδιος,«οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε ακόμη:«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα».

Το κορίτσι, όπως πρόσθεσε,«βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι».

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, και αποδίδεται σε ατύχημα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων«Αγία Σοφία».