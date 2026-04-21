Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό με 87-79 στα play-in της EuroLeague, με τον Κένεθ Φαρίντ να έχει καθοριστική παρουσία και να ξεχωρίζει για την ενέργεια και την προσφορά του.

Ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και μία εντυπωσιακή τάπα, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στις δύο πλευρές του παρκέ στην επικράτηση της ομάδας του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 36χρονος εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος στο flash interview, έχοντας στο πλευρό του τα τρία παιδιά του. Μάλιστα, τα παιδιά του πήραν τον λόγο μπροστά στην κάμερα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και πιο ανθρώπινη στιγμή μετά τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων».