Ανησυχία στο Λουτράκι προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο ενός 53χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του το βράδυ της Τρίτης, 21 Απριλίου 2026. Οι φίλοι του, που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του από νωρίς, ειδοποίησαν τις αρχές όταν εκείνος δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι προσπάθειες επικοινωνίας συνεχίστηκαν επανειλημμένα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Όταν η ανησυχία των οικείων του κορυφώθηκε, αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές αργά το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των φίλων και συγγενών του, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που πιθανόν οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν μετά τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.