Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το απόγευμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

“Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ”, ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης ανέφερε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το “Ιράν ήταν έτοιμο”.

“Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους” σημείωσε.