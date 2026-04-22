Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απάντησε δημόσια, μέσω ανάρτησής της στο διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακιά και άσχημη γυναικούλα».

Η επικεφαλής της Ιταλικής κυβέρνησης, με μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε πως «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής». Υπογράμμισε επίσης, ότι «οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία».

Η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε πως «σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές». Όπως ανέφερε, «η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».