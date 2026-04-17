Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη στο ανάκτορο Κίτζι στη Ρώμη.

Η… ιπποτική στάση του Ράμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία, με κάποιους να μιλούν για δουλοπρέπεια, ωστόσο ο Ράμα αγνόησε όσους αντιδρούν και έκανε υπόκλιση για τρίτη φορά.

Το βίντεο με τη χειρονομία αβροφροσύνης ανήρτησε η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών κορυφής βρέθηκαν η ανάπτυξη, η ασφάλεια, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη στενή συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς.

Η στιγμή που γονατίζει ελαφρώς μπροστά της:

