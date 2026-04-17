Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να ξεμπλοκάρει το θέμα των F35 μίλησε στη διάρκεια του Φόρουμ της Αττάλειας, ο Αμερικανός πρεσβευτής, Τομ Μπάρακ.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου, η συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Επομένως, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα άλλο ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα επιχειρήσω καν να αναφερθώ, διότι θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey: “I think you’re going to see the S-400 solution solved soon. From my boss’s point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won’t even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE — Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαρτίου ο Νίκος Δένδιας είχε αναφέρει ότι το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσουν και «οι υποδομές για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35» ενώ υπενθύμισε ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028.

Για το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 Block 50 σε F-16 Viper, το οποίο επίσης θα προχωρήσει, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «με αυτά τα Viper η Πολεμική μας Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα εκατό F-16 Viper και μαζί με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη».

Ανέφερε, ακόμη, ότι «δεν αγνοούμε τα θέματα των μεταγωγικών αεροσκαφών» σημειώνοντας ότι «το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε το πρόγραμμα συντήρησης των αεροσκαφών C-27».

Υπενθύμισε, δε, ότι όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση «η χώρα είχε, δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροσκάφος ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα».

«Αυτό βεβαίως -προσέθεσε- δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μια νέα γενιά μεταγωγικών αεροσκαφών, αλλά, αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον».