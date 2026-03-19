Ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ύστερα από πλήγμα που εκτιμάται ότι προήλθε από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, o λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι το τζετ πέμπτης γενιάς εκτελούσε αποστολή στο Ιράν όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί. Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η κατάσταση του πιλότου παραμένει σταθερή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αν επιβεβαιωθεί η εκδοχή αυτή, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό μαχητικό από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.