Ο Αμερικανός τραγουδιστής D4vd συνελήφθη στο Λος Άντζελες με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας μιας έφηβης, η οποία είχε εξαφανιστεί πέρυσι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο γνωστός δημιουργός του TikTok, με το πραγματικό όνομα David Anthony Burke, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από σώμα ενόρκων για τη φερόμενη δολοφονία της Celeste Rivas Hernandez. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν μέσα στο Tesla του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο 21χρονος κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί τη Δευτέρα στο γραφείο του Εισαγγελέα.

🚨TMZ has obtained exclusive video showing singer D4vd being arrested for the murder of Celeste Rivas and the scene is intense. pic.twitter.com/3G1o66DDaA — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

Ο τραγουδιστής έχει παραμείνει σχεδόν σιωπηλός γύρω από την υπόθεση, ωστόσο εκπρόσωποί του είχαν δηλώσει παλαιότερα ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη ο Burke «για τη δολοφονία της Celeste Rivas», ενώ φωτογραφίες από μνημείο στη μνήμη της κοπέλας δείχνουν αφιερώματα και μηνύματα στα ισπανικά και αγγλικά.

D4vd has been arrested for the murder of of Celeste Rivas Hernandez, who was found dead in Hollywood in the trunk of a Tesla in September. According to the LAPD, he was arrested by the Robbery-Homicide Division for the murder of Hernandez and is being held without bail. The case… pic.twitter.com/Za9PgNhKSZ — Variety (@Variety) April 17, 2026

Τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση είχαν ενταθεί από τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν τα λείψανα της 14χρονης βρέθηκαν σε χώρο φύλαξης αυτοκινήτων στο Χόλιγουντ, ύστερα από αναφορές για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το όχημα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, οι ερευνητές εντόπισαν στο μπροστινό πορτμπαγκάζ του Tesla, το οποίο ήταν καταχωρισμένο στη διεύθυνση του D4vd στο Τέξας, μια σακούλα με το αποσυντεθειμένο κεφάλι και τον κορμό της κοπέλας.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας ανέφερε ότι η σορός ήταν «σοβαρά αποσυντεθειμένη» και δεν προχώρησε σε οριστική εκτίμηση αιτίας θανάτου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κοπέλα ήταν νεκρή «επί αρκετές εβδομάδες» πριν τον εντοπισμό της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως διερεύνηση ανθρωποκτονίας.

Τον Νοέμβριο, δικαστής διέταξε τη σφράγιση των εγγράφων του θανάτου της ανήλικης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ερευνητές θα λάβουν πρώτοι τις κρίσιμες πληροφορίες από τον ιατροδικαστή.

Η Rivas Hernandez, η οποία ζούσε περίπου 120 χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρέθηκε, είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της τον Απρίλιο του 2024. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε φύγει από το σπίτι τους στο Lake Elsinore. Κόρη μεταναστών από το Ελ Σαλβαδόρ, ήταν γνωστή στη γειτονιά ως το κορίτσι που επισκεπτόταν συχνά το τοπικό παντοπωλείο για να αγοράσει γλυκά και αναψυκτικά, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Σώμα ενόρκων είχε ξεκινήσει να εξετάζει στοιχεία της υπόθεσης τον Δεκέμβριο, όμως η σύλληψη του D4vd την Πέμπτη αποτελεί την πρώτη σημαντική εξέλιξη εδώ και μήνες.

Πηγή: BBC