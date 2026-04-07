Ο Offset, ο πρώην ράπερ του συγκροτήματος Migos, τραυματίστηκε από πυροβολισμό κοντά σε γνωστό καζίνο της Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε στο αμερικανικό μέσο ότι το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, κοντά στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino στο Χόλιγουντ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Offset είναι «καλά» και «βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά».

Ανακοίνωση της αστυνομίας

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας των Σεμινόλ δήλωσε στο TMZ: «Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό που συνέβη στη ζώνη παράδοσης οχημάτων μετά τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα, έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς σε ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «οι αστυνομικοί των Σεμινόλ έφτασαν άμεσα στο σημείο και η κατάσταση ελέγχθηκε γρήγορα. Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η έρευνα συνεχίζεται, ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό. Οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά».

Υπενθύμιση τραγωδίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνεργάτης του Offset στους Migos, Takeoff, είχε σκοτωθεί από πυροβολισμό τον Νοέμβριο του 2022.