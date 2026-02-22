Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε από την Μυστική Υπηρεσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στην ασφαλή περίμετρο του θερέτρου Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμων, καθώς προσπαθούσε να πλησιάσει την κατοικία του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς.

Οι πράκτορες, μαζί με έναν αναπληρωτή αστυνομικό του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς, αντιμετώπισαν τον εισβολέα και ακολούθησαν πυροβολισμοί από τις αρχές. Κανένα από τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας δεν τραυματίστηκε κατά το περιστατικό, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία.

Ωστόσο, ο δράστης εξουδετερώθηκε από αστυνομικό γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα). Η ταυτότητα του νεκρού άνδρα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, όπου παρευρέθηκε στο Governors Dinner. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε στην πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και δεν ήταν στη Φλόριντα όταν ο ένοπλος πλησίασε το Mar-a-Lago.

Σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα), οι αρχές ασφαλείας θα δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Mar-a-Lago.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Secret Service, του FBI και του PBSO (Palm Beach Sheriff’s Office), οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα πρώτα στοιχεία από την υπό εξέλιξη έρευνα.

Η ενημέρωση των δημοσιογράφων θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω των επίσημων λογαριασμών των αρχών στο Facebook, το Instagram και το X (Twitter).

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026