Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη και κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το όχημά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο σερίφης Τζον Μπουντενζίεκ, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν στη Φλόριντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γουντς παρουσίαζε «ενδείξεις μειωμένης ικανότητας» μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Ένα όχημα Land Rover, το οποίο οδηγούσε ο Γουντς, επιχείρησε να προσπεράσει ένα φορτηγό «με υψηλή ταχύτητα», πριν παρεκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί στο πλάι, σύμφωνα με τον σερίφη.

Ο Γουντς υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μετά τη σύλληψή του, το οποίο ήταν αρνητικό, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει δείγμα ούρων, όπως ανέφερε ο σερίφης.

Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο.