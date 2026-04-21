Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τους υπέρογκους λογαριασμούς που στάλθηκαν σε τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο του Κραν Μοντανά. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε «σοκαρισμένη» από το γεγονός ότι οικογένειες θυμάτων έλαβαν απαιτήσεις πληρωμής από ελβετικό νοσοκομείο.

Στην τραγωδία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, μεταξύ αυτών έξι Ιταλοί έφηβοι, ενώ 115 ακόμη τραυματίστηκαν. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation, όπου βρίσκονταν κυρίως νέοι που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους. Σύμφωνα με τις αρχές, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου χώρου.

Παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης

Η πρωθυπουργός ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να χειριστεί προσωπικά το ζήτημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους πως «η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς» και ότι οι οικογένειες δεν θα επωμιστούν κανένα κόστος.

«Σοκαρίστηκα από την είδηση ​​για τους λογαριασμούς συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που έστειλε ένα ελβετικό νοσοκομείο στις οικογένειες νέων, που είναι θύματα της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

Η ίδια κατήγγειλε ότι «ένα νοσοκομείο στη Σιόν έφτασε στο σημείο να ζητήσει πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας». Όπως πρόσθεσε, οι ελβετικές αρχές διαβεβαίωσαν πως πρόκειται για λάθος και ότι οι οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα.

«Ζήτησα από τον πρεσβευτή να ελέγξει αυτό το θέμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επειδή θα ήταν απεχθές τέτοιο κόστος να βαρύνει τα θύματα ή την Ιταλία», τόνισε η πρωθυπουργός.

Αναζητώντας ευθύνες για την τραγωδία

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι «η ιταλική κυβέρνηση επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τους νέους που επηρεάστηκαν και τις οικογένειές τους και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ρίξει φως στην τραγωδία και να καθοριστούν οι υπεύθυνοι».

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Παράλληλα, η ελβετική εισαγγελία έχει διευρύνει την έρευνα, εξετάζοντας και τον ρόλο του δημάρχου του Κραν Μοντανά.