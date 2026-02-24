Ένα νέο βίντεο που παρουσιάζει το BFMTV φαίνεται να δείχνει ακριβώς από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά που στοίχισε τη ζωή σε 41 άτομα. Στο νέο οπτικό υλικό διακρίνεται σερβιτόρα του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.

🇫🇷🇨🇭 FLASH | Une nouvelle vidéo obtenue par BFMTV montre exactement d’où est parti l’incendie de Crans-Montana qui a tué 41 personnes. pic.twitter.com/BcNQBPkCpM — Cerfia (@CerfiaFR) February 24, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται ότι η επαφή των σπινθήρων με το υλικό της οροφής προκάλεσε την φωτιά με τις τραγικές συνέπειες.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, εάν και κατά πόσον τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας από το ζευγάρι Γάλλων στο οποίο ανήκε το κατάστημα και να αποδώσει ποινικές ευθύνες. Η κοινότητα έχει ήδη μάθει πως δεν είχαν γίνει έλεγχοι πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019, ενώ στη θεωρία όφειλαν να γίνονται κάθε χρόνο.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Κραν Μοντανά ήταν παρών όταν έγιναν έλεγχοι ασφάλειας και πυρασφάλειας το 2018, σύμφωνα με ελβετικά ΜΜΕ. Τότε, άλλοτε αρμόδιος του δήμου για την ασφάλεια είχε καταρτίσει κατάλογο με ελλείψεις, που επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του μπαρ, τον Ζακ Μορετί, ο οποίος αγόρασε το κατάστημα το 2022, μαζί με τη σύζυγό του.

Η έρευνα για κατά συρροή «ανθρωποκτονίες εξ αμελείας», «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών εξ αμελείας» και «πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας» έχει στο στόχαστρο το ζευγάρι των γάλλων ιδιοκτητών, καθώς και τον νυν υπεύθυνο για την ασφάλεια στην κοινότητα Κραν Μοντανά και τον προκάτοχό του, που αποχώρησε από τη θέση το 2024.