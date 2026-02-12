Ζακ και Τζέσικα Μορέτι βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τους συγγενείς των 41 θυμάτων, στη νέα ακροαματική διαδικασία για την πολύνεκρη πυρκαγιά της πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη φόρτιση των στιγμών.

“Vous avez tué mon grand frère”: les Moretti pris à partie lors de leur arrivée au tribunal pic.twitter.com/MlrUlgRmS6 — BFM (@BFMTV) February 12, 2026

«Ούτε συχωρούμε, ούτε ξεχνάμε! Ο γιος μου πέθανε, κάηκε!» φώναξε ένας πατέρας προς το ζευγάρι, ενώ ύβρεις και κατάρες εκτοξεύονταν από το πλήθος. Ένας άλλος συγγενής, σε κατάσταση απόγνωσης, πλησίασε απαιτώντας δικαιοσύνη: «Σκοτώσατε τον μεγάλο μου αδελφό! Κοιτάξτε με στα μάτια, σας παρακαλώ! Σταματήστε να παριστάνετε τους αθώους!»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 20 Minuten, το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το κτίριο της εισαγγελίας συνοδευόμενο μόνο από έναν αστυνομικό και έναν δικηγόρο, όταν αρκετοί συγγενείς όρμησαν προς το μέρος τους. «Ήταν ένας πραγματικός όχλος. Οι Μορέτι δεν είχαν σχεδόν καμία προστασία όταν ξέσπασε η οργή των συγγενών. Όλοι όρμησαν στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι σπρώχτηκαν στον τοίχο του κτιρίου και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν», περιέγραψε ο δημοσιογράφος.

Δεκάδες συγγενείς, φορώντας ρούχα με φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στην τραγωδία, συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην είσοδο του κτιρίου. Το κάλεσμα έγινε από τον Κριστιάν Πιντού, πατέρα του αδικοχαμένου Τριστάν.

Ο Πιντού είπε με σπασμένη φωνή: «Είμαι εδώ για τον Τρίσταν. Θέλω η Τζέσικα Μορέτι να καταλάβει πόσο βαθιά έχει πληγώσει πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation. Άλλοι, νέα παιδιά, βοήθησαν όσο μπορούσαν, κι εκείνη απλώς έφυγε. Αυτό δεν είναι σωστό».

Η Τζέσικα Μορέτι, εμφανώς συγκλονισμένη, προσπάθησε να μπει γρήγορα στο κτίριο, ενώ ο σύζυγός της, Ζακ, σταμάτησε και απευθύνθηκε στους συγγενείς. «Θα αναλάβουμε την ευθύνη! Σας το υποσχόμαστε, είμαστε εδώ για τη δικαιοσύνη», δήλωσε πριν εισέλθει στην αίθουσα.

Το ζευγάρι βρίσκεται υπό ποινική έρευνα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Εφόσον κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είχε τραγικό απολογισμό 41 νεκρούς και 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους.