Δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ διέταξε την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, μετά από πολύνεκρη πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά.

Η αποφυλάκιση γίνεται μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), ενώ το δικαστήριο ανακοίνωσε την άρση της προσωρινής κράτησης χωρίς να διευκρινίσει αν έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Ο Μορετί και η σύζυγός του Τζέσικα, που δεν προφυλακίστηκε, έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυγής τους.

Το δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ στη νοτιοδυτική Ελβετία διέταξε την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη μαζί με τη σύζυγό του του μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη πυρκαγιά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου, ο Μορετί θα αποφυλακιστεί μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ). Η απόφαση αναφέρει ότι «ήρε την προσωρινή κράτηση» του κατηγορουμένου, χωρίς να διευκρινίζεται αν έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Όπως και η σύζυγός του Τζέσικα, που δεν είχε προφυλακιστεί, του επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαφυγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, η υποχρέωση κατάθεσης των ταξιδιωτικών εγγράφων του στις αρχές, καθώς και η καθημερινή παρουσία του σε αστυνομικό τμήμα.

Ο Μορετί, που κρατείται από τις 9 Ιανουαρίου, είναι κατηγορούμενος στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 116 ακόμη. Το δικαστήριο υπενθύμισε το «τεκμήριο της αθωότητας για κάθε κατηγορούμενο», επισημαίνοντας ότι «η βασική αρχή στην ποινική δικονομία της Ελβετίας είναι πως ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του».

Η έρευνα για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, όπου τα περισσότερα θύματα ήταν έφηβοι και νέοι, προκλήθηκε – σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία – από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου. Οι σπίθες φέρονται να προκάλεσαν ανάφλεξη του ηχομονωτικού αφρού που κάλυπτε την οροφή του υπογείου.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η κοινότητα του Κραν Μοντανά έχει αναγνωρίσει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι πυρασφάλειας στο κτίριο από το 2019.

Οι Ζακ και Τζέσικα Μορετί, ως ιδιοκτήτες του καταστήματος, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.