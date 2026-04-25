Μέσα στο σοβαρό κλίμα της ημέρας, με αφορμή την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές στιγμές ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Μια χαρακτηριστική στιγμή που έπιασαν οι κάμερες ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώρισε στον Γάλλο πρόεδρο τον «αρχηγό» του Μεγάρου Μαξίμου, τον Πίνατ, το αγαπημένο σκυλάκι που έχει γίνει πλέον η μασκότ του Μεγάρου.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να χαϊδεύει και να παίζει με τον Πίνατ, χαμογελώντας με εμφανή διάθεση οικειότητας και χιούμορ.

Μετά τις σύντομες αυτές, πιο ανθρώπινες στιγμές, οι δύο ηγέτες επέστρεψαν στα επίσημα καθήκοντά τους, προχωρώντας στην υπογραφή των συμφωνιών για την «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», που σηματοδοτεί τη στενή συνεργασία των δύο χωρών.