Με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Women’s Champions League, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα κοντράρονται στις 19:15, σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega News.

Η Allianz Arena φιλοξενεί τον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων, με την ομάδα της Βαρκελώνης να συνεχίζει την εντυπωσιακή της παρουσία στη διοργάνωση, αφού συμμετέχει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην ημιτελική φάση.

Από την άλλη πλευρά, η γερμανική ομάδα επιστρέφει στους «4» μετά από πέντε χρόνια και στοχεύει στην πρώτη της πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό.

Η παράδοση ευνοεί ξεκάθαρα τις Καταλανές, που μετρούν τέσσερις νίκες απέναντι στις Γερμανίδες, οι οποίες έχουν επικρατήσει μόλις μία φορά. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους συνάντηση, τον περασμένο Οκτώβριο, η Μπαρτσελόνα είχε επιβληθεί με το εμφατικό 7-1.

Στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης, η κάτοχος του τίτλου Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Λιόν, που παραμένει η πολυνίκης του θεσμού.

