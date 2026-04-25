Η Μυρτώ, ένα κορίτσι που δεν θα γίνει ποτέ γυναίκα. Ενα κορίτσι που πόζαρε με έναν τρόπο που προβάλλεται παντού – πολύ μακριά από τη φυσική της ομορφιά και χάρη, πολύ κοντά σε στυλιζαρίσματα αισθητικής αντικειμένου προς χρήση. Η Μυρτώ δεν πρόλαβε να κάνει λάθη, όπως τα κορίτσια της ηλικίας της και να τα διορθώσει. Ο κόσμος γύρω της έδειχνε να αφήνει στην άκρη τα προβλήματα μέσω χρήσης ουσιών, η εικονική πραγματικότητα «σχέσεων» μέσα από οθόνες κινητών και «εύκολων» χρημάτων καλύπτει σιγά – σιγά τα πάντα. Ενας κόσμος που δεν αφορά μόνο τη Μυρτώ αλλά πολλά αγόρια και κορίτσια γύρω μας, καθώς τα όρια ξεθωριάζουν – της ομορφιάς, της ηθικής, του κέρδους, του νοήματος, του τι αξίζει να ζεις.

Δεκαπέντε χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι της Apple ο Τιμ Κουκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μιας εταιρείας η αξία της οποίας ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια. Παραδίδει τη σκυτάλη στον Τζον Τέρνους, μια κίνηση που θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό προϊόντων και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ομως, όπως σχολιάζει ο «Economist», οι επαναστατικές καινοτομίες που γιγάντωσαν την εταιρεία ανήκαν κυρίως στην εποχή του ιδρυτή της, του ιδιοφυούς Στιβ Τζομπς. Τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε η διαδικασία και ενισχύθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτούνται για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δυναμικές δημιουργικές τροχιές και νέα προϊόντα που θα συνεπάρουν την αγορά.

Το 1995 ανακάλυψε τον πρώτο εξωπλανήτη, για να ακολουθήσουν άλλοι 6.000 μέχρι σήμερα. Το 2019, ο ελβετός αστροφυσικός Μισέλ Μαγιόρ τιμήθηκε με το Νομπέλ Φυσικής για τη συμβολή του στην κατανόηση της «θέσης της Γης στο σύμπαν» – ενός πλανήτη ανάμεσα σε δισεκατομμύρια άλλους. Υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί, θα τους βρούμε ποτέ; «Μπορεί να υπάρχουν, αλλά διέπονται από τους ίδιους νόμους της φυσικής με εμάς. Τριάντα έτη φωτός είναι πολύ μακριά για οποιονδήποτε. Θεωρώ τέτοιες συζητήσεις αντιπαραγωγικές, όπως και αυτή για την εκτροπή δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών με ατομικές βόμβες. Είχαμε μερικούς πολύ τρελούς ανθρώπους στη Γη, μερικούς και πρόσφατα. Κινδυνεύουμε πιο πολύ να χρησιμοποιηθούν οι βόμβες αυτές στη Γη παρά εναντίον αστεροειδούς».

«Είμαι εισαγγελέας εδώ και 30 χρόνια. Εχουμε δει διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, αυτά όλα ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών». Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι απάντησε στις επιθέσεις που της έγιναν στη χώρα μας, τονίζοντας: «Εμείς δεν κυνηγάμε πολιτικούς, τη διαφθορά κυνηγάμε». Οταν ρωτήθηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε περιγράφοντας την επιστολή αγρότη, που της μιλούσε για το παιδί και τη φάρμα του, λέγοντας πως δεν μπόρεσε να πάρει επιδότηση επειδή δεν ήξερε «κανέναν σε πολιτικό επίπεδο». Στους Δελφούς ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν άλλες εκκρεμείς υποθέσεις για την Ελλάδα. «Θα πρέπει να ρωτήσω το Μαντείο των Δελφών».