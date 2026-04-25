Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής πέρασε την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε στην ψυχιατρική κλινική. Λίγο αργότερα επέστρεψε στον προαύλιο χώρο, όπου φέρεται να τράβηξε όπλο.

Άμεσα εκκενώθηκε η περιοχή και κλήθηκε η αστυνομία, ενώ ο άνδρας περιορίστηκε από την ασφάλεια του νοσοκομείου στον προαύλιο χώρο. Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία λίγο αργότερα προχώρησε στη σύλληψή του.

Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα να κρατά το όπλο στο χέρι ,το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα.