Συνεχίζεται και κλιμακώνεται η «βεντέτα» που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πέδρο Σάντσεθ. Αιτία η έντονη κριτική του πρωθυπουργού της Ισπανίας στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το Ισραήλ, καθώς και η άρνησή του να αποδεχθεί αρχικά την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας του και, στη συνέχεια, τη διέλευση από τον ισπανικό εναέριο χώρο μαχητικών των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται ηλεκτρονική αλληλογραφία στο αμερικανικό Πεντάγωνο, η Ουάσιγκτον εξετάζει ακόμη και το σενάριο αναστολής της ιδιότητας του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ για την Ισπανία ή του αποκλεισμού της από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αφήνει, επίσης, να εννοηθεί ότι ίσως επανεξεταστεί η θέση των ΗΠΑ για το καθεστώς των Νήσων Φόκλαντ και την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτά. «Το υπουργείο Πολέμου εγγυάται πως ο πρόεδρος θα έχει στα χέρια του αξιόπιστες λύσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χάρτινος τίγρης», δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπός του.

«Η θέση της κυβέρνησης της Ισπανίας είναι σαφής: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους, αλλά πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας», απάντησε από την Κύπρο και τη σύνοδο της ΕΕ ο Σάντσεθ, τηρώντας χαμηλούς τόνους. «Η Ισπανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν βλέπουμε λόγο να αλλάξει αυτό», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σχετικά ήπιος εμφανίστηκε και ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έστω και αν έκλεισε κάθε «παράθυρο» αναθεώρησης του καθεστώτος των Φόκλαντ.

Το σίγουρο είναι ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας και τη συνοχή του στρατοπέδου της Δύσης. Ο κίνδυνος δε να προκληθεί ανεπανόρθωτο ρήγμα μεγαλώνει όσο η διπλή εκεχειρία, μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν και Ισραήλ – Λιβάνου, μοιάζει με ηρεμία πριν από τη νέα και ακόμη πιο καταστροφική και φονική πολεμική καταιγίδα.

Περιοδεία Αραγτσί

Αρχίζοντας περιοδεία σε Πακιστάν, Ομάν και Ρωσία, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμενόταν αργά χθες στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσει με πακιστανούς διαμεσολαβητές προτάσεις της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters πακιστανικές κυβερνητικές πηγές. Επικαλούμενο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, το CNN μετέδωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει στο Πακιστάν τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με τον Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, πέρα από τη συνέχιση του διπλού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από ΗΠΑ και Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ενισχύονται, με την άφιξη και τρίτου αεροπλανοφόρου, του «Τζορτζ Μπους» και της αρμάδας του και την αποστολή επιπλέον αεροσκαφών. Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο Ισραήλ (που συνεχίζει να ισοπεδώνει τον Νότιο Λίβανο) με τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων οπλικών συστημάτων. Αυτό συμβαίνει δε τη στιγμή που ο υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατζ, δηλώνει πως αναμένει το «πράσινο φως» της Ουάσιγκτον για να εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο την ηγεσία του και τις υποδομές του, έτσι ώστε αυτό να επιστρέψει στη «λίθινη εποχή».